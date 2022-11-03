بتروجت ينفي رحيل هيثم شعبان

أنهى نادي بتروجت الجدل الدائر حول رحيل هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

ويحتل بتروجت المركز 14 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

وقال بتروجت في بيان: "يؤكد مجلس إدارة نادي بتروجت، استمرر هيثم شعبان على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة حتى نهاية عقده مع النادي".

"ويشدد النادي على تمسكه باستكمال مشروعه مع مدرب الفريق هيثم شعبان مع استمرار كامل الدعم للجهاز الفني".

بتروجت حصد ثلاث نقاط من أربع مباريات بعدما تعادل في 3 مباريات وتعرض للهزيمة من القناة بهدف دون رد.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة بورتو السويس يوم 14 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.