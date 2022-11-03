قائد يوفنتوس: من المحزن توديع دوري الأبطال بهذا الشكل.. ولكن

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 14:27

كتب : FilGoal

جمهور رائع وثنائية جميلة في حسم يوفنتوس للقب الأول بالموسم

أوضح ليوناردو بونوتشي قائد يوفنتوس أن فريقه عليه النظر بشكل إيجابي بعد توديع دوري أبطال أوروبا بهزيمة جديدة.

يوفنتوس كان قد تأكد من عدم الوصول إلى دور الـ16 لدوري الأبطال منذ الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات، لكنه خسر على أرضه من باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأخيرة.

وقال بونوتشي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "توديع البطولة بالخسارة لا يشعرنا بالسعادة، لكن الجميع قدم أداءً جيدًا، بالإضافة إلى عودة فيديريكو كييزا الذي ظهر بشكل جيد".

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وأضاف "علينا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي، مثل أسلوب وسلوك الفريق".

وتابع "علينا أن نحقق أهدافنا في الموسم بعد أن أضعنا أحدهم".

وأتم "دعونا نفكر الآن في المباراة المهمة يوم الأحد أمام إنتر في الدوري".

فيما قال زميله فويتشيك تشيزني "لم يكن الدوري الأوروبي هدفنا في البداية، لكننا نريد الآن أن نلعبه على أكمل وجه".

وأكمل "لعبنا بشجاعة ضد سان جيرمان وهذا مهم لأننا افتقدنا الشخصية المناسبة في دور المجموعات".

وافتتح كيليان مبابي التسجيل مبكرا وأحرز الهدف الأول لباريس سان جيرمان بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

فيما أحرز ليوناردو بونوتشي هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 39 مستغلا عرضية رائعة من خوان كودارادو.

ونجح نونو ميندش في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيسر.

وشهدت الدقيقة 74 مشاركة فريدريكو كييزا بدلا من فابيو ميرتي وذلك بعد غياب دام لمدة 297 يوما بسبب الإصابة.

وحاول يوفنتوس تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من المباراة، إذ سجل مانويل لوكاتيلي هدف التعادل لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

يوفنتوس ليوناردو بونوتشي
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