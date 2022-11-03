اللقب 11.. بالميراس بطلا للدوري البرازيلي

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 13:53

كتب : FilGoal

بالميراس بطلا للدوري البرازيلي

حقق بالميراس اللقب الحادي عشر في تاريخه بمسابقة الدوري البرازيلي.

وفاز بالميراس على ضيفه فورتاليزا بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 35 من الدوري البرازيلي.

وسجل أهداف بالميراس دودو وإندريك رونيلسون باربوسا (هدفين) ودودو.

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بالميراس توج باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية البطولة بعد هزيمة ملاحقه المباشر انترناسيونال أمام أمريكا مينيرو في الجولة 35 .

ورفع بالميراس رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إنترناسيونال.

وتوج بالميراس بلقبه الثاني في آخر خمس سنوات، وذلك قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

وخاض بالميراس 35 مباراة بالدوري، فاز في 22 مباراة وتعادل في 22 وتعرض للهزيمة في مباراتين فقط.

ويعد بالميراس أقوى هجوم في البطولة حتى الآن بتسجيله 63 هدفا فيما استقبلت شباكه 22 هدفا.

بالميراس الدوري البرازيلي
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