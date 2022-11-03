فيديو في الجول - كارثة ماراكانا 1950.. أكبر صدمة في تاريخ كرة القدم
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 13:53
كتب : زكي السعيد
قاسية كرة القدم في أوقات كثيرة، جميعنا نمتلك ذكريات سيئة في حياتنا التشجيعية، وردود فعلنا تكون مختلفة. بعضنا يبكي، أو يتعرض للصدمة، وهناك من يعود لحياته الطبيعية بعد المباراة. لكن الأكيد أنه لا يوجد رد فعل أعنف من رد فعل البرازيليين يوم 16 يوليو 1950. شاهد فيديو في الجول عن كارثة ماراكانا ضمن تغطيتنا الخاصة لكأس العالم.
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