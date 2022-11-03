مران الأهلي - معلول ينتظم في التدريبات الجماعية

انتظم علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وكان معلول قد تعرض لنزلة برد عقب عودة الفريق من رحلة الإمارات لخوض مسابقة السوبر المصري.

وغاب اللاعب التونسي عن مواجهة الداخلية والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك معلول في تدريبات اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الداخلية بشكل أساسي.

وخضع معلول لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته والتأكد من تعافيه من الإصابة.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في مسابقة الدوري بعد الفوز في أول ثلاث جولات أقيمت.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري يوم الجمعة الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الداخلية، تدريبات استشفائية.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات منفردة تحت ‏إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وواصل الثلاثي عمرو السولية وأليو ديانج ورامي ربيعه، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش ‏مران الفريق الذي أقيم اليوم.‏

ومن المقرر أن يعود الأهلي للمسابقات المحلية أحد يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بمواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.