تعرض لحادث قطار أليم.. غزل المحلة يناشد بالوقوف مع أحد ناشئيه

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 13:34

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة - بيان رسمي

تعرض السيد رضا حصوة ناشئ نادي غزل المحلة لحادث أليم أثناء استقلاله أحد القطارات.

صاحب الـ14 عاما تم نقله للمستشفى الدولي بمدينة المنصورة ويعاني من إصابات بالغة.

وقال محمد أبو الحسن المدير الفني لفريق 14 عاما لـ : "فشلنا في قيده الموسم الماضي في غزل المحلة، لكنه تدرب معنا منذ بداية الموسم الحالي وأنهينا إجراءات ضمه للفريق من أجل قيده في الشهر الجاري".

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واستدرك "لكنه يوم الاثنين الماضي انتهى من التدريب وكان عائد لمنزله في كفر بدواي بالدقهلية وقبل محطة سمنود بمسافة كيلو متر، قام بإخراج رأسه من القطار لينظر قبل المحطة التالية ولكنه اصطدم بعامود فسقط خارج القطار وتم نقله إلى المستشفى".

واوضح "التشخيص أوضح حدوث نزيف في المخ وكسر في الجمجمة .الحالة صعبة ونتمنى مساندة الجميع لإنقاذه خاص أنه في حالة غيبوبة"

واختتم "شركة الكرة بنادي غزل المحلة تواصلت مع رئيس قطاع الناشئين الذي تواص معي بدوره من أجل الاهتمام باللاعب ونتمنى له الشفاء العاجل".

وسبق لـ السيد رضا حصوة مواليد 2008 اللعب بأندية إنبي ومصر للمقاصة وشبان بداوي قبل الانتقال لصفوف غزل المحلة.

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