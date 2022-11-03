أليجري: نستحق توديع دوري الأبطال.. وعودة كييزا تعني الكثير

شدد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس على أن فريقه يستحق توديع دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس كان قد تأكد من عدم الوصول إلى دور الـ16 لدوري الأبطال منذ الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات، لكنه خسر على أرضه من باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأخيرة.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان الأداء أمام سان جيرمان جيدا، لكن يجب أن نكون غاضبين لأننا خرجنا من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "نريد أن نلعب ضد الأفضل، لكننا نستحق توديع دوري أبطال أوروبا، علينا تحويل هذا الغضب إلى نتائج إيجابية".

وتابع "قام باريس سان جيرمان بالضغط علينا كثيرًا ولذلك استقبلنا هدفين. ومع ذلك، يجب علينا الآن التفكير بإيجابية والتطلع إلى مباراة إنتر، فهو خصم قوي للغاية ويلعب بشكل جيد".

وأكمل "عودة فيديريكو كييزا هي خطوة جيدة لنا ولكرة القدم الإيطالية، قمت بضمه لأنه بدا جيدا في التدريبات وكان بحاجة إلى هذا الاختبار، وسار الأمر على ما يرام".

وأتم "نتمنى استعادة كل من أنخل دي ماريا وجيلسون بريمر في لقاء إنتر يوم الأحد، بينما سيعود لياندرو باريديس يوم الاثنين".

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وافتتح كيليان مبابي التسجيل مبكرا وأحرز الهدف الأول لباريس سان جيرمان بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

فيما أحرز ليوناردو بونوتشي هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 39 مستغلا عرضية رائعة من خوان كودارادو.

ونجح نونو ميندش في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيسر.

وشهدت الدقيقة 74 مشاركة فريدريكو كييزا بدلا من فابيو ميرتي وذلك بعد غياب دام لمدة 297 يوما بسبب الإصابة.

وحاول يوفنتوس تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من المباراة، إذ سجل مانويل لوكاتيلي هدف التعادل لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.