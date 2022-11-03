مصدر من الأهلي لـ في الجول: قبول الاستئناف ضد هدرسفيلد بسبب عدم تبليغه بموعد الجلسة

كشف مصدر من النادي الأهلي عن موقف قضية رمضان صبحي والخلاف القائم مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأشار المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وافق على استئناف الأهلي ضد الحكم بمبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هدرسفيلد تاون".

وأشار الموقف: "الموافقة على الاستئناف جاءت بسبب عدم تبليغ الأهلي بموعد الجلسة الأولى".

ويطالب هدرسفيلد تاون نظيره الأهلي بالحصول على 300 ألف جنيه إسترليني تحقيقًا لأحد البنود التي نص عليها عقد استعارة صبحي في 2019\2020.

ونص العقد على أن يدفع الأهلي لنظيره الإنجليزي 150 ألف جنيه إسترليني حال تتويجه بالدوري، و150 ألف جنيه إسترليني أخرى حال فوزه بدوري أبطال إفريقيا.

وحكمت غرفة المنازعات في فيفا لصالح هدرسفيلد بهذا المبلغ بالفعل في شهر يونيو الماضي.

وجاءت قرارات الغرفة وقتها:

يجب أن يدفع الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة لـ 5% فائدة سنوية اعتبارا من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي .

150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا اعتبارا من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان.

يتم رفض أي مطالبات أخرى للمدعي / المدعى عليه .

وفقا للبند رقم 24 من اللوائح الخاصة بحالة اللاعبين وانتقالاتهم (إصدار أغسطس 2021)، إذا لم يتم السداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون 45 يوما من الإخطار بهذا القرار، فسيتم تطبيق العواقب التالية.

يُمنع المدعى عليه (الأهلي) من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق .

الحد الأقصى للحظر يصل إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية .

يتم تنفيذ الإيقاف عند الطلب من لجنة الانضباط في فيفا في حالة عدم سداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) .

- يجب دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20000 دولار أمريكي من قبل المدعى عليه (الأهلي).

ويرى الأهلي أنه لم يستفد بـ صبحي خلال تلك الفترة، إذ عانى اللاعب من إصابات متعددة، كما لم يكن حاضرًا مع الفريق في الفترة الحاسمة من الموسم.

وصرّح محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي في وقتٍ سابق عبر صدى البلد: "الأهلي لم يكن طرفا في الحكم الصادر".

وتابع عثمان: "الأمر يتعلق بمكافآت مستحقة عن بطولة الدوري وبطولات أخرى وأوضحنا عدم مشاركته وبالتالي ننتظر إلغاء الاستئناف هذا الحكم".

واختتم عثمان تصريحاته: "على حد علمي، تم دفع قسط مستحق للأهلي بشأن سليماني كوليبالي من ثلاثة أشهر".

ولعب صبحي معارًا من هدرسفيلد إلى الأهلي لمدة موسم ونصف بين يناير 2019 وصيف 2020.

وانتقل صبحي بعدها إلى بيراميدز بعد أن اختار عدم الانضمام إلى الأهلي.