حازم إمام: خطتي العودة في يناير وبدون مبالغة الزمالك الأفضل في مصر.. وأعاتب شيكابالا

يستهدف حازم إمام ظهير أيمن الزمالك السابق العودة مجددا للمشاركة في المباريات خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

حازم إمام النادي : لاعب حر الزمالك

ورحل حازم إمام عن الزمالك بعد الاستغناء عنه وتوجيه الشكر له على الفترة الماضية.

وعاتب إمام زميله محمود شيكابالا لعدم التواصل معه بعد رحيله بشكل رسمي عن الزمالك.

وقال حازم إمام عبر قناة المحور: "أمير مرتضى كان على تواصل معي بعد قرار رحيلي عن الزمالك ولمدة 15 يوما تقريبا للاستفسار عن العروض المقدمة لي، ولكن قررت إرجاء العرضين المقدمين إليّ".

وأضاف "لم تكن رغبتي الرحيل إلى نادي لأعمل كموظف، أريد اللعب لنادي جماهيري فهم دافع كبير وتعودت على ذلك منذ مرحلة الناشئين، ولكن ذلك مع احترامي الكبير لباقي الأندية ولكن لا أحب فكرة الفوز مثل الخسارة".

وكشف حازم إمام "خطتي العودة في يناير، لا يوجد أمر مؤكد في الفترة الحالية ولكن لا أريد أن تكون نهاية مسيرتي بتلك الطريقة".

وشدد "الزمالك دائما كان يفوز بأغلب المباريات الصعبة أو من ينافسه في المربع الذهبي، ولكن يتعطل كثيرا بفقدان نقاط مع الفرق الأقل ترتيبا".

وبسؤاله عن الموسم الحالي أجاب "المنافسة ستكون صعبة جدا في الدوري هذا الموسم، الزمالك والأهلي وبيراميدز وأيضا فيوتشر والاتحاد السكندري والمصري يمكنهم المنافسة".

وأوضح "ما حدث للزمالك في آخر مباراتين جرس إنذار، والتوقف الحالي فرصة لترتيب الأوراق".

وشدد حازم إمام "بدون مبالغة الفريق الحالي للزمالك هو الأفضل في مصر، بالتأكيد حدث تأثير برحيل بعض العناصر".

وواصل "رحيل أشرف بنشرقي وطارق حامد أثر بشكل كبير على الزمالك، وحاليا محمد أشرف روقا وإمام عاشور يلعبان في نفس المركز ولكن طارق كان قائدا حتى بدون شارة".

وأضاف "تحدثنا مع طارق حامد للاستمرار مع الفريق، دائما ما كان يعاني الزمالك عند حصده للبطولات برحيل عدد من نجومه، ولكن رؤيته كانت الرحيل لاتحاد جدة ستكون الأفضل له".

وعن الضغط الواقع عليه بسبب اقتران اسمه بأسطورة نادي الزمالك قال: "اقتران اسمي بحازم إمام أسطورة الزمالك جعلني مشهورا ولم يكن سببا في الضغط".

وبسؤاله عن محمود شيكابالا كشف حازم إمام "حزين من شيكابالا، لم يتحدث معي بعد رحيلي من الزمالك بشكل رسمي وأعاتبه على ذلك وربما يكون الأمر بسبب ضغط المباريات في تلك الفترة".

واختتم حازم إمام تصريحاته "عندما حصدنا لقب الدوري وحدثت مشادة بين شيكابالا وبين أحمد مجاهد ولم أعلم ما حدث وتضامنت معه ووقتها تم إيقافي، ومرة أخرى كانت في مباراة سلة لم أكن سأحضرها ولكن تواجدت بجانبه عندما حدثت مشكلة ولم يتم استئنافه".