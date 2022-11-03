راديو ماركا: ألمانيا تضغط على كروس من أجل كأس العالم

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

يبذل الاتحاد الألماني لكرة القدم جهودا مكثفة مع توني كروس لاعب ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم 2022.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ألمانيا

وقرر كروس اعتزال اللعب الدولي عقب نهاية النسخة الأخيرة من كاس أمم أوروبا.

وبحسب "راديو ماركا" فإن ألمانيا تضغط على كروس لإعادة النظر في قراره والعودة لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم.

أخبار متعلقة:
شكوك حول لحاق مدافع إنجلترا بـ كأس العالم جوارديولا يعد أصغر مسجلي دوري الأبطال بالحضور في كل المباريات الزمالك ضد إنبي الأكثر.. تذكرتي تعلن إحصائيات الحضور الجماهيري للجولة الثالثة من الدوري مارتينيلي عن التجديد لـ أرسنال: أحتاج إلى قلم فقط

وتستضيف قطر كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

كروس قال في تصريحات سابقة: "لن أكون في كأس العالم. متأكد من أنني عندما أشاهد المباريات سأرغب في اللعب، لكنني قررت بالفعل ترك المنتخب الوطني بعد بطولة أوروبا".

ويلعب المنتخب الألماني ضمن المجموعة الختمسة من كأس العالم رفقة منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

صاحب الـ32 عاما شارك مع منتخب ألمانيا خلال 106 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 19 بميع المسابقات.

وتوج توني كروس بلقب كأس العالم 2014 رفقة منتخب ألمانيا عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

توني كروس منتخب ألمانيا كأس العالم
نرشح لكم
جوارديولا يعد أصغر مسجلي دوري الأبطال بالحضور في كل المباريات مارتينيلي عن التجديد لـ أرسنال: أحتاج إلى قلم فقط كاسيميرو: لا أفكر في الإصابة قبل كأس العالم.. وهذا ما أدهشني في تين هاج تين هاج يتحدث عن صدارة المجموعة وأهمية تواجد رونالدو مواعيد مباريات الخميس 3 نوفمبر 2022.. الدوري الأوروبي وإفريقيا لـ السيدات بفضل البند السابع.. بنفيكا يخطف الصدارة من باريس ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة ألفاريز يقود مانشستر سيتي للفوز على إشبيلية بثلاثية.. ودورتموند يتعادل أمام كوبنهاجن
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: قبول الاستئناف ضد هدرسفيلد بسبب عدم تبليغه بموعد الجلسة 6 دقيقة | الكرة المصرية
حازم إمام: خطتي العودة في يناير وبدون مبالغة فريق الزمالك الأفضل.. وأعاتب شيكابالا 9 دقيقة | الكرة المصرية
راديو ماركا: ألمانيا تضغط على كروس من أجل كأس العالم 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكوك حول لحاق مدافع إنجلترا بـ كأس العالم 24 دقيقة | قطر 2022
جوارديولا يعد أصغر مسجلي دوري الأبطال بالحضور في كل المباريات 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك ضد إنبي الأكثر.. تذكرتي تعلن إحصائيات الحضور الجماهيري للجولة الثالثة من الدوري 59 دقيقة | الكرة المصرية
مارتينيلي عن التجديد لـ أرسنال: أحتاج إلى قلم فقط ساعة | الكرة الأوروبية
لحل الأزمة المالية.. الإسماعيلي يخاطب رئيس الوزراء لدعم مادي يصل لـ 60 مليون جنيه ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي