راديو ماركا: ألمانيا تضغط على كروس من أجل كأس العالم

يبذل الاتحاد الألماني لكرة القدم جهودا مكثفة مع توني كروس لاعب ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم 2022.

توني كروس النادي : ريال مدريد ألمانيا

وقرر كروس اعتزال اللعب الدولي عقب نهاية النسخة الأخيرة من كاس أمم أوروبا.

وبحسب "راديو ماركا" فإن ألمانيا تضغط على كروس لإعادة النظر في قراره والعودة لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

كروس قال في تصريحات سابقة: "لن أكون في كأس العالم. متأكد من أنني عندما أشاهد المباريات سأرغب في اللعب، لكنني قررت بالفعل ترك المنتخب الوطني بعد بطولة أوروبا".

ويلعب المنتخب الألماني ضمن المجموعة الختمسة من كأس العالم رفقة منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

صاحب الـ32 عاما شارك مع منتخب ألمانيا خلال 106 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 19 بميع المسابقات.

وتوج توني كروس بلقب كأس العالم 2014 رفقة منتخب ألمانيا عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.