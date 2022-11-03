شكوك حول لحاق مدافع إنجلترا بـ كأس العالم

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

تشيلسي - ولفرهامبتون - تشيلويل

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق بن تشيلويل مدافع إنجلترا بالمشاركة في كأس العالم 2022 الذي ينطلق هذا الشهر.

تشيلويل خرج من الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة فريقه تشيلسي ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأصيب تشيلويل في العضلة الخلفية وهو ما ظهر حين ركض سريعا قبل أن يسقط على الأرض متألما.

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وقال جراهام بوتر مدرب تشيلسي في تصريحات لشبكة BT sport: "الأمر لا يبدو إيجابيا لكنها إصابة في العضلة الخلفية".

وأضاف "سيخضع تشيلويل لفحوصات بالآشعة لنعرف مدى الإصابة وفترة الغياب".

ومن المرجح ألا يشارك زميله ريس جيمس في المونديال بعد تعرضه لإصابة في الركبة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي في كأس العالم بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يعلن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا قبل يوم 14 نوفمبر.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2022 ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

ويلعب الإنجليز ضمن المجموعة الثانية مع إيران وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.

بن تشيلويل إنجلترا تشيلسي
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