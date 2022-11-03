جوارديولا يعد أصغر مسجلي دوري الأبطال بالحضور في كل المباريات

وعد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعبه الشاب ريكو لويس بالتواجد مع الفريق في كل مباراة بعد تألقه أمام إشبيلية.

خريج أكاديمية سيتي سجل هدفا أمام إشبيلية ليصبح أصغر من هز الشباك في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و346 يوما.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ريكو ذكي جدا، ولعب بشكل جيد حقا".

وأضاف "إذا قلت شيئا له لا يحتاج للتدرب كثيرا فهو يعلم ماذا سيحدث في المباراة".

وأكمل "نراه يوميا، لا نقدم هدايا هنا، ليس فقط لأنه من الأكاديمية فهو سيلعب، يجب أن تعمل لذلك".

وتابع "رأيناه في اليوم الأول استعدادا للموسم الجديد عندما شارك لدقائق قليلة ضد بايرن ميونيخ، وخلال تدريبات الفريق، نشعر بأنه لديه شيئا مميزا".

اللاعب الشاب جلس على مقاعد البدلاء في الفريق الأول لسيتي في عدة مناسبات هذا الموسم.

واستمر جوارديولا "لديه الرغبة أن يكون أفضل ويمكنه التحسن ولكن هذا طبيعي فهو يبلغ من العمر 17 عاما".

وواصل "هو يبلغ من العمر 17 عاما ويحتاج إلى الوقت بالتأكيد، لذلك لن نضغط عليه لكنه سيأتي معنا في كل مباراة".

وأتم "الموسم طويل وسيبدأ كأس رابطة المحترفين، ويمكن أن تحدث الإصابات، إذا تعين عليه المشاركة نثق بإنه مستعد".

وأصبح لويس أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا، متفوقا على كريم بنزيمة الذي كان أصغر من يهز الشباك بعمر 17 عاما و352 يوما.

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وعزز مانشستر سيتي صدارته للمجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا بالفوز على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام دور المجموعات.

ورفع سيتي رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة منفردا وبفارق 5 نقاط عن بروسيا دورتموند الثاني.