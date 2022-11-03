الزمالك ضد إنبي الأكثر.. تذكرتي تعلن إحصائيات الحضور الجماهيري للجولة الثالثة من الدوري

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 12:14

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك

كشف شركة تذكرتي المسؤولة عن حجز التذاكر الخاصة بمباريات الدوري المصري عن إحصائيات الحضور الجماهيري للجولة الثالثة.

وشهدت مباراة إنبي ضد الزمالك على استاد المقاولون العرب والمقدمة من الجولة الرابعة، الحضور الجماهيري الأعلى للجولة.

أما مباراة حرس الحدود ضد سموحة فكانت الأقل حضورا للجماهير إذ لم تشهد بيع أي تذكرة.

أخبار متعلقة:
بعد الكشف عن مواعيد الكأس وعودة الدوري.. مواجهتان بين الزمالك والمصري في أقل من أسبوع تدريبات منفردة لـ سامسون عقب مباراة الزمالك وإنبي علي فوزي: جائزة رجل المباراة أمام الزمالك نتيجة جهد الفريق بالكامل كالوشا: تعليمات كشري بين الشوطين سر التعادل مع الزمالك

وحضر مباراة إنبي ضد الزمالك 2377 مشجعا جميعهم من الفريق الأبيض رغم بيع الـ 3000 تذكرة الخاصة بالنادي.

بينما تم بيع تذكرة واحدة لفريق إنبي ولكن لم يحضر المباراة.

ويأتي في المركز الثاني مباراة الداخلية أمام الأهلي على استاد السويس الجديد.

وحضر 987 مشجعا للأهلي المباراة رغم بيع 1181 تذكرة، بينما تم بيع 3 تذاكر خاصة بفريق الداخلية وحضر مشجع واحد.

وجاءت الإحصائيات بالكامل كالآتي:

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎tazkarti إحصائيات الحضور للأسبوع الثالث الراب الرابع من الدوري المصري الممتاز إحصائيات الحضور 987 مشجع التذاكر المباعة للجمهور العام 1181 تذكرة المباراة 1 مشجع 3 تذكرة يوجد الاهلي vs الداخلية تذكرة 2377 مشجع 3000 تذكرة انبي vs الزمالك www.tazkarti.com 15355‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎tazkarti إحصائيات الحضور للأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز إحصائيات الحضور 8 مشجعين التذاكر المباعة للجمهور العام تذاكر المباراة 67 مشجع فرل_الحلة غزل المحلة 314 تذكرة يوجد vs اسوان 47 تذكرة لا يوجد لايوجد المصري vs إنبي 785 مشجع 834 تذكرة لا يوجد الاتحاد السكندري لايوجد vs طلائع الجيش www.tazkarti.com 15355‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎tazkarti إحصائيات m الحضور للأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز إحصائيات الحضور 40 مشجع التذاكر المباعة للجمهور العام 58 تذكرة المباراة يوجد المقاولون العرب لايوجد لايوجد vs فاركو لايوجد يوجد حرس الحدود vs يوجد 1 مشجع سموحة 1تذكرة يوجد البنك الأهلي لايوجد vs سيراميكا ميكا www.tazkarti.com 15355‎'‎‎

الدوري المصري تذكرتي الأهلي الزمالك
نرشح لكم
لحل الأزمة المالية.. الإسماعيلي يخاطب رئيس الوزراء لدعم مادي يصل لـ 60 مليون جنيه بعد الكشف عن مواعيد الكأس وعودة الدوري.. مواجهتان بين الزمالك والمصري في أقل من أسبوع رئيس إنبي: فوجئت بسؤالي عن احتمالية إقالة كشري.. وتعادلنا مع أول وثاني الدوري عامر حسين يكشف الموعد المبدئي لمنافسات ربع نهائي كأس مصر.. والدور التهميدي لكأس الرابطة عامر حسين: هذا ما كتبه حكم القمة في تقريره.. وموقف المنتخب الأولمبي من كأس الرابطة تدريبات منفردة لـ سامسون عقب مباراة الزمالك وإنبي عمر سيد معوض يسجل.. متتخب الشباب يفوز على الجزائر بثنائية حظر إعلامي على لاعبي الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
جوارديولا يعد أصغر مسجلي دوري الأبطال بالحضور في كل المباريات 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك ضد إنبي الأكثر.. تذكرتي تعلن إحصائيات الحضور الجماهيري للجولة الثالثة من الدوري 27 دقيقة | الكرة المصرية
مارتينيلي عن التجديد لـ أرسنال: أحتاج إلى قلم فقط 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
لحل الأزمة المالية.. الإسماعيلي يخاطب رئيس الوزراء لدعم مادي يصل لـ 60 مليون جنيه 38 دقيقة | الكرة المصرية
بعد الكشف عن مواعيد الكأس وعودة الدوري.. مواجهتان بين الزمالك والمصري في أقل من أسبوع 59 دقيقة | الكرة المصرية
كاسيميرو: لا أفكر في الإصابة قبل كأس العالم.. وهذا ما أدهشني في تين هاج ساعة | الكرة الأوروبية
بعد نهاية المجموعات.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس إنبي: فوجئت بسؤالي عن احتمالية إقالة كشري.. وتعادلنا مع أول وثاني الدوري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي