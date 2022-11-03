الزمالك ضد إنبي الأكثر.. تذكرتي تعلن إحصائيات الحضور الجماهيري للجولة الثالثة من الدوري

كشف شركة تذكرتي المسؤولة عن حجز التذاكر الخاصة بمباريات الدوري المصري عن إحصائيات الحضور الجماهيري للجولة الثالثة.

وشهدت مباراة إنبي ضد الزمالك على استاد المقاولون العرب والمقدمة من الجولة الرابعة، الحضور الجماهيري الأعلى للجولة.

أما مباراة حرس الحدود ضد سموحة فكانت الأقل حضورا للجماهير إذ لم تشهد بيع أي تذكرة.

وحضر مباراة إنبي ضد الزمالك 2377 مشجعا جميعهم من الفريق الأبيض رغم بيع الـ 3000 تذكرة الخاصة بالنادي.

بينما تم بيع تذكرة واحدة لفريق إنبي ولكن لم يحضر المباراة.

ويأتي في المركز الثاني مباراة الداخلية أمام الأهلي على استاد السويس الجديد.

وحضر 987 مشجعا للأهلي المباراة رغم بيع 1181 تذكرة، بينما تم بيع 3 تذاكر خاصة بفريق الداخلية وحضر مشجع واحد.

وجاءت الإحصائيات بالكامل كالآتي: