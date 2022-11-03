مارتينيلي عن التجديد لـ أرسنال: أحتاج إلى قلم فقط

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

هدف مارتينيلي مع أرسنال أمام نوتنجهام فورست

رحب جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال بتجديد تعاقده مع المدفعجية خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد المهاجم البرازيلي مع أرسنال في صيف 2024.

وقال مارتينيلي في مؤتمر صحفي: " أنا سعيد جدا في أرسنال وقلت ذلك عدة مرات. أحب أن أكون هنا، أحب المدينة والنادي وكل شيء عن أرسنال. أنا أريد البقاء. أحتاج فقط إلى قلم".

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وكشف "عندما علمت أن أرسنال يريد أن يتعاقد معي، كان واحدا من أسعد أيام حياتي".

وواصل "أنا حقا لا أهتم بالحديث عن عروض للرحيل. أنا أريد البقاء. أريد أن أسجل في المباراة المقبلة وأن أساعد فريقي على الفوز".

ويلعب أرسنال ضد زيورخ ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

وكان أرسنال قد تعاقد مع مارتينيلي إيتوانو البرازيلي في صيف عام 2019 بعد أن رصده مراقب المواهب السابق الشهير في أرسنال فرانسيس كاجيجاو.

وشارك صاحب الـ21 عاما مع أرسنال خلال 101 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 15 آخرين.

وخلال الموسم الحالي لعب مارتينيلي 17 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين في جميع المسابقات.

أرسنال زيورخ
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