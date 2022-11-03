كاسيميرو: لا أفكر في الإصابة قبل كأس العالم.. وهذا ما أدهشني في تين هاج

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

احتفال برونو فيرنانديز مع كاسيميرو

شدد كارلوس كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد على تركيزه الكامل قبل خوض مواجهة ريال سوسيداد ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا في الجولة السادسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال كاسيميرو في مؤتمر صحفي: "مباراة الغد مهمة للغاية وبعدها سيبدأ التفكير في كأس العالم، لكن أعتقد أن أي لاعب يفكر في الخوف من الإصابة قبل المونديال سيتعرض للإصابة، لذا أنا أركز على المباراة المقبلة فقط".

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وأضاف "سنخوض المباراة من أجل الفوز ولا يهم كيف يلعب سوسيداد ، المهم هو كيف نلعب نحن وكيف نفرض طريقتنا".

وعن مدربه الهولندي تين هاج كشف "أكثر ما أدهشني هو هوسه بالفوز، إنه مهووس بتعليمنا وجعلنا نتحسن في كل التفاصيل، هذا الهوس بالفوز هو شيء لم أره إلا مع عدد قليل جدًا من المدربين".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن سوسيداد صاحب الصدارة.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بفارق هدفين من أجل ضمان صدارة المجموعة.

مانشستر يونايتد ريال سوسيداد كاسيميرو
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