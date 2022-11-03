بعد نهاية المجموعات.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

بينما يبتعد كثيرا عن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة قوية في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

وأنهى صلاح مرحلة المجموعات وفي رصيده 7 أهداف سجلها خلال 6 مباريات، ليتصدر هدافي المسابقة.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

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1- محمد صلاح (ليفربول).. 7 أهداف

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).. 7 أهداف

3- مهدي طارمي (بورتو).. 5 أهداف

3- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).. 5 أهداف

3- ميسلاف اورسيتش (دينامو زغرب).. 5 أهداف

3- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي).. 5 أهداف

3- فرانتزدي بيارو (ماكابي حيفا).. 5 أهداف

3- فيكتور بونيفاس (بودو/جليمت).. 5 أهداف

3- رافا سيلفا (بنفيكا).. 5 أهداف

3- جونكالو راموس (بنفيكا).. 5 أهداف

قائد منتخب مصر أحرز 7 أهداف في المباريات الـ7 الأخيرة لليفربول في مختلف المسابقات.

وسجل محمد صلاح 12 هدفا حتى الآن مع ليفربول في الموسم الجاري.

محمد صلاح ليفربول كيليان مبابي دوري أبطال أوروبا
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