بعد نهاية المجموعات.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

بينما يبتعد كثيرا عن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة قوية في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

وأنهى صلاح مرحلة المجموعات وفي رصيده 7 أهداف سجلها خلال 6 مباريات، ليتصدر هدافي المسابقة.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

1- محمد صلاح (ليفربول).. 7 أهداف

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).. 7 أهداف

3- مهدي طارمي (بورتو).. 5 أهداف

3- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).. 5 أهداف

3- ميسلاف اورسيتش (دينامو زغرب).. 5 أهداف

3- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي).. 5 أهداف

3- فرانتزدي بيارو (ماكابي حيفا).. 5 أهداف

3- فيكتور بونيفاس (بودو/جليمت).. 5 أهداف

3- رافا سيلفا (بنفيكا).. 5 أهداف

3- جونكالو راموس (بنفيكا).. 5 أهداف

قائد منتخب مصر أحرز 7 أهداف في المباريات الـ7 الأخيرة لليفربول في مختلف المسابقات.

وسجل محمد صلاح 12 هدفا حتى الآن مع ليفربول في الموسم الجاري.

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