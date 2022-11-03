رئيس إنبي: فوجئت بسؤالي عن احتمالية إقالة كشري.. وتعادلنا مع أول وثاني الدوري

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

لقطة هدف أحمد كالوشا لصالح إنبي أمام الزمالك

أشاد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي بأداء الفريق تحت قيادة أحمد كشري.

وحصد إنبي نقطتين في أول أربع مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري بعد تعادلين أمام كل من بيراميدز والزمالك.

ونجح إنبي في التعادل أمام الزمالك بهدف لكل منهما في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة.

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وقال أيمن الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "مباراة الزمالك تؤكد صحة موقفنا وثقتنا في أحمد كشري، بالنسبة لي هو أحد أفضل المدربين الذين تعاملت معهم".

وأضاف "الجميع أشاد بأداء إنبي خاصة في الشوط الثاني، كالوشا اكتشاف إنبي وثبت للجميع أن النادي ينجح في استقدام لاعبين".

وكشف الشريعي "فوجئت بسؤالي قبل مواجهة الزمالك عن موقف أحمد كشري، بالنسبة لي هو سؤال لا يمكن طرحه".

وشدد رئيس إنبي "لو تقييم الجهاز الفني يكون عقب 4 مباريات فبالتالي كل فريق سيلعب في الموسم تحت قيادة 6 أو 7 مدربين وهذا أمر غير صحيح".

وتابع "الدوري 34 مباراة إما أن يتم الحساب على كل ربع أو كل 10 مباريات".

وأوضح رئيس إنبي "القرعة في مسابقة الدوري كانت قاسية على إنبي بعض الشيء، فأول أربع جولات كانت صعبة خاصة مع انضمام 18 لاعبا قبل انطلاق الموسم".

وأضاف "شارك محمد عبد العاطي في الشوط الثاني وظهر لنا كلاعب كرة يجيد التسلم والاستلام".

واختتم أيمن الشريعي تصريحاته "تعادلنا مع الزمالك وبيراميدز أول وثاني الدوري الموسم الماضي، ونسعى لنجاح منظومة إنبي في المتبقي من الموسم".

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