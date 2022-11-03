تين هاج يتحدث عن صدارة المجموعة وأهمية تواجد رونالدو

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن أهمية حصول فريقه على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا في الجولة السادسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن احتلال صدارة المجموعة أمر مهم، نحن نعلم أنه يجب علينا الفوز بفارق هدفين، وإذا كنت تريد الفوز باللقب، فعليك الفوز في كل مباراة، لذا علينا فعل ذلك".

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وشدد: "سوسيداد فريق مميز ويريدون أن يلعبوا بأسلوبهم الخاص وأعتقد أنهم سيلتزمون بذلك. إذا كان أسلوبا مختلفا، فسنتكيف معه".

وأضاف: "لا يمكننا الحديث عن تحقيق أي بطولة في هذا الوقت من الموسم، نحن نركز على كل مباراة في وقتها وعلينا أن نفوز في كل مباراة".

وعن موقف إصابات يونايتد أوضح: "سانشو كان مريضا، بينما مارسيال لا يزال يواصل تعافيه، لقد تدرب هذا الصباح، لذا فهو على الطريق الصحيح".

وعن كريستيانو رونالدو قال الهولندي: "إنه محترف للغاية وقائد وجزء مهم للغاية من هذه المجموعة".

كاسيميرو

وعن كارلوس كاسيميرو كشف: "أخبرني أنه بحاجة إلى تحدٍ جديد لأنه فاز بكل شيء في ريال مدريد الذين لم يرغبوا برحيله، لكنه شعر أنه يجب أن يذهب إلى نادٍ آخر، إلى دوري آخر لإثبات نفسه وإظهار رغبته".

وأوضح "منذ اليوم الأول له وهو يظهر ذلك في كل مباراة وفي كل حصة تدريبية وأنا أحب ذلك حقًا. سيكون أكثر أهمية لفريقنا".

وعن تطور ديوجو دالوت علق: "نحن سعداء حقا بتطوره، لكنني أعلم أن كل نادٍ بحاجة إلى المنافسة. يمكننا أن يحل محله ليندلوف أو مالاسيا أو وان بيساكا الذي عاد الآن".

وعن ديفيد دي خيا شدد: "بالنسبة لي هدف حارس المرمى هو حماية مرماه، لكن في كرة القدم اليوم من المهم اللعب بالقدمين. منذ أن كنت هنا، أرى أن ديفيد قادر على ذلك وأثبت هذا الشيء في المباريات الأخيرة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن سوسيداد صاحب الصدارة.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بفارق هدفين من أجل ضمان صدارة المجموعة.

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