مواعيد مباريات الخميس 3 نوفمبر 2022.. الدوري الأوروبي وإفريقيا لـ السيدات

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 10:10

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

تختتم مساء اليوم منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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وتقام قرعة ثمن النهائي يوم الإثنين 7 من شهر نوفمبر الجاري.

الدوري الأوروبي

يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في الثامنة إلا ربع مساء، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

ويحتاج فريق طرابزون سبور للفوز من أجل حسم تأهله إلى ثمن النهائي أو على أقل تقدير دوري المؤتمر الأوروبي.

بينما يحل في نفس التوقيت مانشستر يونايتد ضيفا على ريال سوسيداد، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحتاج الفريق الإنجليزي للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن ضمن الفريقين التأهل.

ويحل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، ضيفا على أولمبياكوس في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 إنجلش.

ويحتاج نانت للفوز مع تعثر كاراباج من أجل حسم تأهله للدور التالي.

ويستضيف روما فريق لودوجوريتس رازجراد في تمام العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم من أجل حسم بطاقة التأهل.

أما أرسنال فيستضيف فريق زيوريخ في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

دوري أبطال إفريقيا للسيدات

يصطدم فريق وادي دجلة لسيدات كرة القدم بنظيره ماميلودي صنداونز حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالمسابقة.

ويحتاج الفريق المصري تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على حظوظ تأهله إلى نصف النهائي.

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