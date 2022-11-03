بيولي: لا يهم من سنلتقي في دور الـ 16 لـ دوري الأبطال.. وعلينا أن نكون طموحين

شدد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن على فريقه أن يكون طموحا بعد التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ميلان على سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-0 في الجولة الأخيرة، وحجز بطاقة تأهله لدور الـ 16 لأول مرة منذ 9 سنوات.

وقال بيولي لشبكة أمازون برايم بعد المباراة: "لا يهم من سنلتقي، على أي حال ستكون مواجهة صعبة".

وأضاف "نحن أبطال أوروبا وعلينا اللعب بأسلوبنا، سنحاول أن نفعل ذلك بأقصى طريقة ممكنة، لا يوجد شيء ليجعلنا نشعر بالخوف".

وأكمل "علينا العودة لطريقنا في الدوري الإيطالي، وأن نكون أقرب لنابولي الذي يمر بمرحلة رائعة".

وتابع "علينا أن نكون طموحين في دوري الأبطال وألا نخاف أي شيء، أي كان من سيقع أمامنا في القرعة سيجد فريق يؤمن بنفسه".

سجل أهداف ميلان: أوليفييه جيرو (2) ورادي كرونيتش وجونيور ميسياس.

وحل ميلان ثانيا في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

بينما ظل سالزبورج ثالثا وحجز مقعده في ملحق الدوري الأوروبي.

فيما تذيل دينامو زغرب الكرواتي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.