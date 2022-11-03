بعد قرار البدري.. وفاق سطيف يناشد رئيس الجزائر لحل أزمة النادي
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 00:47
كتب : FilGoal
ناشد إبراهيم العرباوي رئيس نادي وفاق سطيف، عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر بالتدخل لحل أزمة النادي.
ويعاني وفاق سطيف من أزمة مالية طاحنة دفعت حسام البدري لقار الرحيل عن النادي الجزائري.
وقال ابراهيم العرباوي خلال مؤتمر صحفي: "النادي يوجد أمام مفترق طرق مصيري والأزمة الراهنة تهدد مستقبله وقد تعصف به كليا. أناشد السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والسلطات المحلية بقيادة والي الولاية والمستثمرين في المنطقة أيضا، من أجل التدخل لإنقاذ النادي قبل تأزم الوضع أكثر ودخوله في مرحلة أخطر".
وشدد "ظروف النادي صعبة والمشاكل كثيرة في ظل غياب الدعم اللازم لهذا النادي الذي شرف الراية الوطنية بإنجازات تاريخية في مختلف المنافسات القارية والإقليمية والعالمية".
وكان البدري قد أعلن قراره بالرحيل عن تدريب وفاق سطيف عقب الانتهاء من الجولتين المقبلتين بسسبب الظروف القاسية التي يعيشها النادي.
وقال البدري في مؤتمر صحفي: "الأزمة المالية تصاعدت وفشلت محاولات الإدارة في توفير السيولة المالية لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية ما دفعهم للامتناع عن حضور التدريبات".
وأوضح "حاولت جاهدا التعامل مع الظروف وتحمل الكثير من الصعائب من أجل الجماهير ولكني وصلت إلى مرحلة يصعب خلالها تحقيق أي عمل إيجابي في ظل حالة عدم الاستقرار المالي".
واختتم" سعدت بدعم ومساندة الجماهير خلال الفترة التي توليت خلالها المسؤولية وأتمنى للنادي خلا الفترة المقبلة".
وقاد البدري فريق وفاق سطيف خلال 8 مباريات بمسابقة الدوري فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر مرتين.