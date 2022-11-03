عامر حسين: هذا ما كتبه حكم القمة في تقريره.. وموقف المنتخب الأولمبي من كأس الرابطة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة ما كتبه الحكم فابيو جوزيه في تقريره عن مباراته لقمة السوبر التي جمعت بين الزمالك والأهلي الجمعة الماضية.

وتحدث عامر حسين لقناة "صدى البلد" قائلا: "التقرير وصل والحكم لم يُكتب أي شيء ولا يستطيع الحكم أن يكتب شيئا بعد المباراة فلو حدث أي شيء خلال المباراة كان يستحق أي شخص عليه الطرد ولم يحتسبه وكتبه في التقرير ستتم محاسبته لأن هناك حادثة تجاهلها".

وتابع "الحكم قال إن هناك بعض المناوشات بعد الهدف الثاني ولكنها لم تتجاوز أي ذلك، وأشاد بالروح الرياضية التي حدثت من سيد عبد الحفيظ وشيكابالا".

وبسؤاله عن رؤيته لبعض الفيديوهات المسجلة للمباراة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجاب "اللجنة لا تتعامل إلا بالتقارير أو بما يقوله مراقب الحكم".

وأكمل "في لجنة المسابقات لا نلجأ للفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ربما لجنة الانضباط لها إجراءات أخرى غير الإجراءات التي تكون لدي".

وبسؤاله عما يثار حول إمكانية مشاركة منتخب مصر الأولمبي في كأس رابطة الأندية لمساعدته للإعداد في مشواره في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 قال عامر حسين: "صعب جدا أن يشارك المنتخب الأولمبي في كأس الرابطة، وهي ستقام بخروج المغلوب".

وأردف "ربما لو كان المقترح تم خلال الموسم الماضي كان سيمر خاصة أنه كان هناك 45 يوما توقف دولي ونسمح لكل ناد بلعب 5 مباريات على الأقل".

وعن موعد انتهاء كأس الرابطة قال: "ينتهي كأس الرابطة في شهر يونيو المقبل".

أما عن سبب عدم مواجهة منتخب مصر للأردن قال: "روي فيتوريا مدرب المنتخب لم يحب الانتقال من بلد لآخر هذا عن مواجهة الأردن".

وعن مواجهة الكويت قال: "لم نتوصل لاتفاق نهائي مع الكويت لمواجهة منتخبها".

وبسؤاله عما يثار حول إيقاف الإسماعيلي من القيد بسبب أزمته مع نادي النجوم قال: "يبلغني أي شخص بوقف القيد، هذا الأمر يذهب للجنة شؤون اللاعبين ثم اتحاد الكرة ومن هنا يتم إبلاغي".