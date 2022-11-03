كرة سلة - بدون مفاجآت.. الكشف عن المتأهلين لنصف نهائي دوري مرتبط السيدات

اختتمت منافسات ربع نهائي دوري مرتبط السيدات لكرة السلة وأسفرت عن تأهل أربعة فرق دون مفاجآت.

وتقام منافسات نصف نهائي دوري مرتبط السيدات يومي الأحد والثلاثاء المقبلين.

ويشهد نصف نهائي دوري مرتبط السيدات عودة الجماهير إلى منافسات كرة السلة المحلية لأول مرة منذ غياب.

وتأهل سيدات الأهلي حامل لقب البطولة إلى نصف النهائي بعد التغلب على مصر للتأمين.

بينما نجح سبورتنج في تخطي فريق هيليوبوليس.

وتخطى سموحة فريق الطيران، بينما نجح الجزيرة في التغلب على الشمس في آخر مباريات ربع النهائي.

وتقام منافسات نصف النهائي كالآتي:

سموحة × الأهلي

سبورتنج × الجزيرة