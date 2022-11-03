بفضل البند السابع.. بنفيكا يخطف الصدارة من باريس ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي

خطف بنفيكا صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من باريس سان جيرمان بعد جولة في قمة الإثارة.

وعاد بنفيكا بـ 3 نقاط ثمينة من ملعب منافسه مكابي حيفا بنتيجة 6-1 ليضمن صدارة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة.

فيما فاز باريس سان جيرمان على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأخيرة من المجموعهة ذاتها.

البند السابع

حسم بنفيكا بطاقة صدارة المجموعة مستغلا البند السابع في لوائح الترتيب وذلك عقب تساويه مع باريس سان جيرمان في النقاط والتعادل في نتيجة المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

وينص البند السابع على أفضلية الفريق الذي سجل أهداف أكثر خارج ملعبه وهو ما وضع بنفيكا على رأس المجموعة.

وسجل بنفيكا 16 هدفا واستقبل 7 لكنه سجل 9 أهداف خارج ملعبه متفوقا على باريس سان جيرمان الذي سجل 16 وصنع 7 لكنه سجل 6 أهداف خارج ملعبه.

يوفنتوس × باريس سان جيرمان

افتتح كيليان مبابي التسجيل مبكرا وأحرز الهدف الأول لباريس سان جيرمان بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

وأحرز ليوناردو بونوتشي هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 39 مستغلا عرضية رائعة من خوان كودارادو.

ونجح نونو ميندش في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيسر.

وشهدت الدقيقة 74 مشاركة فريدريكو كييزا بدلا من فابيو ميرتي وذلك بعد غياب دام لمدة 297 يوما بسبب الإصابة.

وحاول يوفنتوس تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من المباراة، إذ سجل مانويل لوكاتيلي هدف التنعادل لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

مكابي حيفا × بنفيكا

حقق بنفيكا فوزا عريضا على حساب مكابي حيفا بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة.

وسجل جونكالو راموس وبيتار موسى وجليمالدو ورفا سيلف وهنريكي أراخو وجواو ماريو أهداف بنفيكا، بينما سجل تيارون شيري هدف مكابي حيفا الوحيد.

وتصدر بنفيكا الترتيب برصيد 14 نقطة يليه باريس سان جيرمان ثم يوفنتوس برصيد 3 نقاط ويليه مكابي حيفا بلرصيد ذاته.

وسيلعب بنفيكا وباريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب يوفنتوس في الدوري الأوروبي.