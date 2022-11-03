الضيوف يشعرون بالإحباط.. ميلان يدمر سالزبورج ويتأهل لثمن نهائي من دوري الأبطال

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 00:10

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

حصد ميلان الإيطالي بطاقة التأهل الأخيرة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-0.

سجل أهداف ميلان: أوليفييه جيرو (2) ورادي كرونيتش وجونيور ميسياس.

وشعر سالزبورج بالإحباط بعدما لم يكرر ميلان ما فعله أمام تورينو يوم الأحد الماضي بالخسارة في الدوري الإيطالي.

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ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان سبق له أن صرح أمس: "إذا توقع سالزبورج أننا سنقدم نفس الأداء كما فعلنا ضد تورينو سيشعروا بالإحباط".

وحل ميلان ثانيا في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

بينما ظل سالزبورج ثالثا وحجز مقعده في ملحق الدوري الأوروبي.

فيما تذيل دينامو زغرب الكرواتي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ولأول مرة يتأهل ميلان لدور الـ 16 من دوري الأبطال منذ 9 مواسم.

التشكيل

بدأ ميلان اللقاء بوجود الفرنسي أوليفييه جيرو في الهجوم ومن خلفه رافائيل لياو وأنتي ريبيتش ورادي كرونيتش.

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وصف المباراة

بدأ ميلان اللقاء بكل قوة،ـ توغل من ثيو هيرنانديز من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة الرابعة.

وبعد 10 دقائق سجل جيرو هدف الروسونيري الأول برأسية قوية عقب ركنية نفذها ساندرو تونالي.

وفي الدقيقة 25 أطلق ثيو تسديدة قوية تصدى لها الحارس وتابعها جيرو في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل المهاجم الفرنسي.

حاول لاعبو سالزبورج تهديد مرمى ميلان لكن تاتاروشانو تألق في التصدي لفرصهم وحافظ على نظافة شباكه.

في الدقيقة 41 توغل لياو من الجهة اليسرى وانفرد وسدد كرة أرضية وجدت المدافع في طريقها لتخرج لركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تألق حارس ميلان من جديد ليحافظ على نظافة شباكه.

مع بداية الشوط الثاني أودع البوسني كرونيتش برأسية هدف ميلان الثاني من متابعة لرأسية جيرو.

وفي الدقيقة 57 استغل جيرو خطأ الدفاع في التعامل مع كرة عرضية لتجد الفرنسي يودع الكرة في الشباك.

وأصبح جيرو أكبر لاعب يساهم بـ ثلاث أهداف على الأقل في دوري الأبطال منذ 2003-04 بعمر 36 عاما و33 يوما.

وفي الدقيقة 68 منعت العارضة فرصة لياو من التسجيل هدف الروسونيري الرابع.

بالدقيقة الأخيرة من اللقاء سجل البديل جونيور ميسياس هدف ميلان الرابع بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

لتنتهي المباراة بعودة ميلان لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 9 سنوات.

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