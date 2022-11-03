تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة

انتهى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا رسميا اليوم وتم تحديد كل المتأهلين الـ16 إلى الدور التالي والمنتقلين إلى الدوري الأوروبي.

فمن هم المتأهلين لدور الـ16؟

الفريق المذكور أولا هو صاحب الصدارة في مجموعته.

المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي – ليفربول الإنجليزي

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي – كلوب بروج البلجيكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني – إنتر الإيطالي

المجموعة الرابعة: توتنام الإنجليزي – إينتراخت فرانكفورت الألماني

المجموعة الخامسة: تشيلسي الإنجليزي- ميلان الإيطالي

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني- لايبزيج الألماني

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني

المجموعة الثامنة: بنفيكا البرتغالي- باريس سان جيرمان الفرنسي

وانتقل إلى الدوري الأوروبي كل من:

أياكس وباير ليفركوزن وبرشلونة وسبورتنج لشبونة وسالزبوج وشاختار دونتسيك وإشبيلية ويوفنتوس.

فمتى تقام القرعة؟

ستقام القرعة يوم الإثنين الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

ستنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستنقل مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.