ألفاريز يقود مانشستر سيتي للفوز على إشبيلية بثلاثية.. ودورتموند يتعادل أمام كوبنهاجن

عزز مانشستر سيتي صدارته للمجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا بالفوز على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام دور المجموعات.

وقاد خوليان ألفاريز تشكيل يغيب عن قوامه أغلب الأساسيين وساهم في أهداف مانشستر سيتي الثلاثة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة منفردا وبفارق 5 نقاط عن دورتموند الثاني.

وتعادل دورتموند خارج ملعبه أمام كوبنهاجن بهدف لكل منهما ضمن مباريات نفس المجموعة.

أما إشبيلية فحل في المركز الثالث بـ 5 نقاط وانتقل إلى الدوري الأوروبي، وتذيل كوبنهاجن الترتيب بـ 3 نقاط.

وتأخر مانشستر سيتي في الشوط الأول إذ سجل رافا مير هدف إشبيلية في الدقيقة 31.

ونجح ريكو لويس في إدراك التعادل في الدقيقة 52 بصناعة ألفاريز الذي عوض غياب إيرلينج هالاند.

وتقدم خوليان ألفاريز لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 73 بصناعة البديل كيفن دي بروين.

وصنع ألفاريز ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 83 والذي نجح رياض محرز في تسجيله.

وتقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الإثني 7 نوفمبر الجاري.