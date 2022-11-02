مهاب ياسر لـ في الجول: وصلت قطر للخضوع للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 23:41
كتب : إبراهيم رمضان
سافر مهاب ياسر لاعب سلة الزمالك إلى قطر من أجل الخضوع للبرنامج التأهيلي استعدادا لعودته لخوض المباريات.
وتعرض مهاب ياسر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الأردن وديا في شهر يونيو الماضي.
وقال مهاب ياسر لـ FilGoal.com: "وصلت إلى قطر من أجل الخضوع للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في أكاديمية أسباير".
وأضاف "خلال شهرين سأكون جاهزا للمشاركة مع الفريق".
وأجرى اللاعب العملية الجراحية بنجاح في 23 يونيو الماضي.
ومن المنتظر أن يعود اللاعب للملاعب في فبراير المقبل بحد أقصى.
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