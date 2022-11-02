كرة يد - زين وهاشم يقودان دينامو بوخارست لفوز قاتل في دوري أبطال أوروبا

قاد الثنائي علي زين ومحمد ممدوح هاشم فريق دينامو بوخارست لفوز قاتل في دوري أبطال أوروبا على زعرب الكرواتي.

وتغلب دينامو بوخارست على زغرب بنتيجة 29-28 في الثواني الأخيرة من المباراة.

وحقق دينامو بوخارست فوزه الثاني في دور المجموعات عقب مرور ست جولات.

ورفع الفريق الروماني رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من المجموعة الأولى التي تضم 8 فرق.

وكان دينامو بوخارست متأخرا بنتيجة 28-27 في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ونجح علي زين في تسجيل هدف التعادل في آخر دقيقة من المباراة، قبل أن يتصدى التونسي خليفة غضبان لهجمة زغرب.

وقبل 4 ثواني من نهاية المباراة نجح ممدوح هاشم في الحصول على رمية جزائية لفريق دينامو بوخارست.

وسجل دينامو بوخارست هدف خطف نقاط المباراة في الثانية الأخيرة.

ويتأهل أول فريقين من المجموعة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مباشرة.

بينما تلعب الفرق أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس ملحق ليتأهل اثنين منهم إلى ربع النهائي.