كرة سلة - خسارة الاتصالات مفاجأة وحيدة في ذهاب ثمن نهائي دوري رجال المرتبط

اختتمت منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري رجال المرتبط بمفاجأة وحيدة وهي خسارة الاتصالات أمام الأولمبي.

وتغلب الأولمبي على الاتصالات بنتيجة 70-69 على مستوى الرجال، بينما حقق شباب الاتصالات الفوز بنتيجة 52-27 في مباراة المرتبط.

وبذلك يحتاج الاتصالات الفوز مجددا في مباراة المرتبط بجانب الفوز على مستوى الرجال، أما الأولمبي فيكفيه الفوز على مستوى الرجال ليضمن تأهله إلى ربع النهائي.

وجاءت نتائج مباريات الذهاب كالآتي:

وتقام مباريات إياب ثمن النهائي يوم السبت 5 نوفمبر.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

25: الأهلي × هيليوبوليس

26: سموحة × الزهور

27: مصر للتأمين × طلائع الجيش

28: الاتحاد × دسوق

29: الجزيرة × أصحاب الجياد

30: سبورتنج × القناة

31: الاتصالات × الأولمبي

32: الزمالك × الطيران.

أما مباريات ربع النهائي فستكون كالآتي:

37: الفائز من 25 × الفائز من 30

38: الفائز من 26 × الفائز من 29

39: الفائز من 27 × الفائز من 32

40: الفائز من 28 × الفائز من 31

نصف النهائي:

الفائز من 37 × الفائز من 39

الفائز من 38 × الفائز من 40