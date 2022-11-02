كرة سلة - خسارة الاتصالات مفاجأة وحيدة في ذهاب ثمن نهائي دوري رجال المرتبط

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي - كرة سلة

اختتمت منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري رجال المرتبط بمفاجأة وحيدة وهي خسارة الاتصالات أمام الأولمبي.

وتغلب الأولمبي على الاتصالات بنتيجة 70-69 على مستوى الرجال، بينما حقق شباب الاتصالات الفوز بنتيجة 52-27 في مباراة المرتبط.

وبذلك يحتاج الاتصالات الفوز مجددا في مباراة المرتبط بجانب الفوز على مستوى الرجال، أما الأولمبي فيكفيه الفوز على مستوى الرجال ليضمن تأهله إلى ربع النهائي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن حضور الجماهير بداية من نصف نهائي المرتبط كرة سلة - الكشف عن المتنافسين في ثمن نهائي دوري المرتبط للرجال كرة سلة - تأهل سبورتنج والأهلي لربع نهائي سيدات المرتبط.. وخروج الزمالك والاتحاد كرة سلة - وصول المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري

وجاءت نتائج مباريات الذهاب كالآتي:

وتقام مباريات إياب ثمن النهائي يوم السبت 5 نوفمبر.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

25: الأهلي × هيليوبوليس

26: سموحة × الزهور

27: مصر للتأمين × طلائع الجيش

28: الاتحاد × دسوق

29: الجزيرة × أصحاب الجياد

30: سبورتنج × القناة

31: الاتصالات × الأولمبي

32: الزمالك × الطيران.

أما مباريات ربع النهائي فستكون كالآتي:

37: الفائز من 25 × الفائز من 30

38: الفائز من 26 × الفائز من 29

39: الفائز من 27 × الفائز من 32

40: الفائز من 28 × الفائز من 31

نصف النهائي:

الفائز من 37 × الفائز من 39

الفائز من 38 × الفائز من 40

كرة سلة الأهلي الاتحاد الزمالك الاتصالات
نرشح لكم
كرة سلة - بدون مفاجآت.. الكشف عن المتأهلين لنصف نهائي دوري مرتبط السيدات مهاب ياسر لـ في الجول: وصلت قطر للخضوع للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن حضور الجماهير بداية من نصف نهائي المرتبط اتحاد السلة يعقد اجتماعا لبحث حضور الجماهير في دوري المرتبط اتحاد السلة لـ في الجول: جاهزون باللاعب الأجنبي للمنتخب.. وسبب تدريب رانا في اليابان كرة سلة - تأهل سبورتنج والأهلي لربع نهائي سيدات المرتبط.. وخروج الزمالك والاتحاد كرة سلة - وصول المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري كرة سلة - أبو فريخة يعلن تأسيس أكاديمية تحت إشراف الخبير كيربي مدرب الشباب
أخر الأخبار
بيولي: لا يهم من سنلتقي في دور الـ 16 لـ دوري الأبطال.. وعلينا أن نكون طموحين 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد قرار البدري.. وفاق سطيف يناشد رئيس الجزائر لحل أزمة النادي 19 دقيقة | الوطن العربي
عامر حسين: هذا ما كتبه حكم القمة في تقريره.. وموقف المنتخب الأولمبي من كأس الرابطة 31 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - بدون مفاجآت.. الكشف عن المتأهلين لنصف نهائي دوري مرتبط السيدات 36 دقيقة | كرة سلة
بفضل البند السابع.. بنفيكا يخطف الصدارة من باريس ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
الضيوف يشعرون بالإحباط.. ميلان يدمر سالزبورج ويتأهل لثمن نهائي من دوري الأبطال 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألفاريز يقود مانشستر سيتي للفوز على إشبيلية بثلاثية.. ودورتموند يتعادل أمام كوبنهاجن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي