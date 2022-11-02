تدريبات منفردة لـ سامسون عقب مباراة الزمالك وإنبي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 22:32

كتب : إبراهيم رمضان

سامسون أكينيولا - مران الزمالك في الإمارات

خاض البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة باستاد المقاولون العرب اليوم الأربعاء عقب انتهاء مباراة انبي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، خضوع المهاجم البنيني لتدريبات منفرده باستاد المقاولون العرب عقب نهاية المباراة والتي حضرها اللاعب من المدرجات.

وتعادل الزمالك مع مضيفه إنبي اليوم بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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ويعاني سامسون من إصابة بالتهابات في مفصل الحوض أبعدته عن مباراتي السوبر المصري أمام الأهلي، وإنبي في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط. بفارق نقطتين عن الأهلي والاتحاد السكندري.

سامسون الزمالك
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