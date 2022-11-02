عمر سيد معوض يسجل.. متتخب الشباب يفوز على الجزائر بثنائية

قاد عمر سيد معوض منتخب الشباب للفوز على الجزائر بهدفين دون رد في مباراة ودية.

وفاز منتخب مصر للشباب على الجزائر في مباراة ىاقيمت ضمن استعداد الفريقين لبطولة شمال إفريقيا.

وسجل لمنتخب مصر للشباب، علي نوفل في الدقيقة 10 وعمر سيد معوض في الدقيقة 14.

وتستضيف الجزائر منافسات بطولتي شمال إفريقيا وبطولة إفريقيا للشباب..

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، بمواجهة ليبيا يوم 8 نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب الشباب مباراته الثانية ضد تونس يوم 11 من الشهر الجاري ويختتم التصفيات بمواجهة المغرب يوم 14 من الشهر ذاته.