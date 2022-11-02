حظر إعلامي على لاعبي الاتحاد السكندري
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 22:27
كتب : هاني العوضي
قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصليحي عدم السماح لفريق كرة القدم بالظهور في البرامج التليفزيونية.
وجاء القرار بعدم السماح بالظهور لكل أفراد الفريق الأول لكرة القدم في النادي، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين إلا بإذن مسبق من رئيس النادي.
ويستثنى من ذلك المقابلات التي تُجرى عقب المباريات الرسمية وفقا للعقود المبرمة مع الراعي الرسمي.
يأتي ذلك حرصا من مجلس إدارة الاتحاد السكندري على توفير أكبر قدر من التركيز لفريق كرة القدم وعدم تشتيت ذهن اللاعبين.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الأهلي المتصدر، بعدما حقق 3 انتصارات في أول 3 جولات للدوري.
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