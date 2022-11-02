في الجول يكشف - متى يسافر منتخب مصر إلى الكويت.. وموعد انضمام صلاح

حدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر موعد السفر إلى الكويت من أجل مواجهة بلجيكا وديا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وعلم FilGoal.com أن فيتوريا اختار يوم 14 نوفمبر الجاري للسفر إلى الكويت للعب وديا أمام بلجيكا.

على أن ينضم محمد صلاح قائد الفراعنة إلى معسكر منتخب مصر يوم 16 من الشهر ذاته.

ويعلن فيتوريا غدا الخميس، عن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر في مؤتمر صحفي بمقر اتحاد كرة القدم.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي في نوفمبر على فترتين.

على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري بالقاهرة وتكون للاعبين المحليين مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الإفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات.

بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى يومي 12 و13 نوفمبر.

بينما تنطلق الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر يوم 13 حتى 18 نوفمبر الجاري وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت.