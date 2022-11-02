الكشف عن تشخيص إصابة شيكابالا أمام إنبي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 22:07

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا يسقط مصابا في مباراة الزمالك ضد إنبي

تعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك لإصابة قوية في آخر مباراة فريقه أمام إنبي.

وتعادل الزمالك أمام إنبي بهدف لكل منهما ضمن المباراة المقدمة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن التشخيص المبدئي لإصابة شيكابالا هو كدمة قوية في مفصل الكتف، ولا يوجد خلع أو كسور.

وجاءت نتيجة الأشعة المبدئية مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وسيوضع شيكابالا تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة وبعدها سيتم إجراء تقييم لحركة المفصل والأربطة من خلال أشعة رنين مغناطسي.

الأشعة ستجري لمعرفة حاجة قائد الأبيض للعلاج من عدمه، وفي حال تعافيه سيعود للتدريبات مباشرة.

وشارك شيكابالا كبديل في الدقيقة 67 بدلا من مصطفى شلبي من أجل تدعيم الهجوم.

وسقط شيكابالا في الدقيقة الأخيرة من المباراة خلال الوقت بدل من الضائع خلال محاولات الفريق لإدراك التقدم.

وعقب المباراة خرج شيكابالا بجوار محمد أسامة طبيب الفريق ويده مصابة.

ولعب شيكابالا 23 دقيقة ونجح في تسديد كرة واحدة كما مرر 6 تمريرات صحيحة من 9 بنسبة 67%.

الدوري المصري الزمالك إنبي شيكابالا
نرشح لكم
عامر حسين: هذا ما كتبه حكم القمة في تقريره.. وموقف المنتخب الأولمبي من كأس الرابطة تدريبات منفردة لـ سامسون عقب مباراة الزمالك وإنبي عمر سيد معوض يسجل.. متتخب الشباب يفوز على الجزائر بثنائية حظر إعلامي على لاعبي الاتحاد السكندري في الجول يكشف - متى يسافر منتخب مصر إلى الكويت.. وموعد انضمام صلاح كالوشا: تعليمات كشري بين الشوطين سر التعادل مع الزمالك علي فوزي: جائزة رجل المباراة أمام الزمالك نتيجة جهد الفريق بالكامل خبر في الجول – محمد يوسف يتوصل لاتفاق لقيادة طلائع الجيش
أخر الأخبار
بيولي: لا يهم من سنلتقي في دور الـ 16 لـ دوري الأبطال.. وعلينا أن نكون طموحين ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد قرار البدري.. وفاق سطيف يناشد رئيس الجزائر لحل أزمة النادي ساعة | الوطن العربي
عامر حسين: هذا ما كتبه حكم القمة في تقريره.. وموقف المنتخب الأولمبي من كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - بدون مفاجآت.. الكشف عن المتأهلين لنصف نهائي دوري مرتبط السيدات ساعة | كرة سلة
بفضل البند السابع.. بنفيكا يخطف الصدارة من باريس ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
الضيوف يشعرون بالإحباط.. ميلان يدمر سالزبورج ويتأهل لثمن نهائي من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألفاريز يقود مانشستر سيتي للفوز على إشبيلية بثلاثية.. ودورتموند يتعادل أمام كوبنهاجن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي