الكشف عن تشخيص إصابة شيكابالا أمام إنبي

تعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك لإصابة قوية في آخر مباراة فريقه أمام إنبي.

وتعادل الزمالك أمام إنبي بهدف لكل منهما ضمن المباراة المقدمة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن التشخيص المبدئي لإصابة شيكابالا هو كدمة قوية في مفصل الكتف، ولا يوجد خلع أو كسور.

وجاءت نتيجة الأشعة المبدئية مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وسيوضع شيكابالا تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة وبعدها سيتم إجراء تقييم لحركة المفصل والأربطة من خلال أشعة رنين مغناطسي.

الأشعة ستجري لمعرفة حاجة قائد الأبيض للعلاج من عدمه، وفي حال تعافيه سيعود للتدريبات مباشرة.

وشارك شيكابالا كبديل في الدقيقة 67 بدلا من مصطفى شلبي من أجل تدعيم الهجوم.

وسقط شيكابالا في الدقيقة الأخيرة من المباراة خلال الوقت بدل من الضائع خلال محاولات الفريق لإدراك التقدم.

وعقب المباراة خرج شيكابالا بجوار محمد أسامة طبيب الفريق ويده مصابة.

ولعب شيكابالا 23 دقيقة ونجح في تسديد كرة واحدة كما مرر 6 تمريرات صحيحة من 9 بنسبة 67%.

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