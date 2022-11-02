مؤتمر فيريرا: ما حدث الشوط الثاني أمام إنبي كان متوقعا بسبب الإرهاق.. ولا أتحدث عن غائبين

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:53

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

يرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أن التراجع الذي حدث أمام إنبي في الشوط الثاني كان متوقعا بسبب الإرهاق.

وتعادل الزمالك أمام إنبي بهدف لكل منهما في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "خسرنا نقطتين وقدمنا مباراة هجومية كبيرة في الشوط الأول، وتسجيل هدف واحد كان قليلا على ما قدمناه".

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وأوضح المدرب البرتغالي "انخفاض المستوى في الشوط الثاني كان متوقعا بعد السفر وخوض المباراة الأخيرة كان هناك إجهاد".

وأضاف "نجح إنبي في الشوط الثاني أن يستحوذ ولكن بدون خطورة، وتعادلوا من كرة ثابتة".

وشدد فيريرا "لم نتراجع ولكن إنبي استحوذ ولم تكن هناك تعليمات بالتراجع ولن أتحدث كثيرا عن الإرهاق ولكن خسرنا نقطتين".

وبسؤاله عن مشاركة يوسف أوباما كرأس حربة أوضح "أوباما لعب كثيرا في ذلك المركز وشارك مكان الجزيري للعب كمهاجم".

أما عن تأثير الغيابات فاختتم فيريرا تصريحاته "أتحدث فقط عن اللاعبين الموجودين ولا أتحدث عن اللاعبين الغائبين عن المباراة".

ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط عقب مرور ثلاث جولات من مسابقة الدوري لهذا الموسم.

وفشل الزمالك في تحقيق العلامة الكاملة بأول ثلاث جولات من مسابقة الدوري منذ موسم 2012 - 2013.

الدوري المصري الزمالك فيريرا
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