انتهت في أبطال أوروبا – يوفنتوس ((1) - (2) باريس .. نهاية مثيرة

يستضيف يوفنتوس منافسه باريس سان جيرمان ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة فيما يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويقدم تغية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

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يوفنتوس × باريس سان جيرمان

نهاية المباراة

ق88 محاولة خطيرة من يوفنتوس على مرمى باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة

ق72 تسديدة خطيرة من ليونيل ميسي تمر بجوار مرمى يوفنتوس

ق69 نونو ميندش يسجل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان من إنفراد تام بمرمى يوفنتوس

ق65 تسديدة قوية من سيرجيو راموس يتصدى لها حارس يوفنتوس

ق58 عرضية خطيرة من خوان كوادرادو تمر بصعوبة على دفاعات باريس سان جيرمان

ق55 محاولات هجومية مستمرة من باريس سان جيرمان لتسجيل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 ليوناردو بونوتشي يسجل هدف التعادل ليوفنتوس بعد متابعة رائعة لعرضية خوان كودرادو

ق30 فابيو ميرتي يهدر فرصة مؤكدة ويسدد بقوة لكن التسديدة مرت بجوار مرمى سان جيرمان بقليل.

ف22 تسديدة قوية من خوان كوادرادو تمر بجوار مرمى باريس سان جيرمان

ق20 تغيير اضطراري لباريس سان جيرمان بخروج فابيان رويز المصاب ودخول ريناتو سانشيز

ق16 تسديدة خطيرة من مانويل لوكاتيلي تمر بجوار مرمى سان جيرمان بقليل

ق12 كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان بعد مجهود فردي رائع

انطلاق المباراة

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في المقابل يلعب بنفيكا صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة ضد مكابي حيفا صاحب المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

بنفيكا × مكابي حيفا

نهاية المباراة

ق2+90 جواو ماريو يسجل الهدف السادس لبنفيكا بتسديدة قوية

ق 88 هنريكي أراخو يس

ق90+2 جل الهدف الخامس لبنفيكا في شباك مكابي حيفا

ق 72 رفا سيلفا يسجل الهدف الرابع لبنفيكا من إنفراد تام

ق69 جليمالدو يسجل الهدف اثالث لبنفيكا من ضربة حرة مباشرة

ق59 بيتار موسى يسجل الهدف الثاني لبنفيكا بضربة رأسية رائعة

ق55 انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 دفاع فريق مكابي ينقذ فرصة هدف مؤكد

ق24 تيارون شيري يسجل هدف التعادل لمكابي حيفا من ركلة جزاء

ق20 جونكالو راموس يسجل الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 20 بضرربة رأسية رائعة بعد عرضية نيكولاس أوتاميندي

انطلاق المباراة