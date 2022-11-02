التشكيل - كييزا على دكة بدلاء يوفنتوس.. وميسي ومبابي دون نيمار في باريس سان جيرمان

يجلس فيديريكو كييزا على دكة بدلاء يوفنتوس لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويغيب نيمار بسبب تراكم البطاقات الصفراء عن تشكيل باريس سان جيرمان.

ويلتقي الفريقان على ملعب أليانز سيتديوم معقل البيانكونيري والذي انتهت آماله في التأهل للدور المقبل.

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – فيديريكو جاتي

الوسط: فيليب كوستيتش – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – نيكولو فاجولي – خوان كوادرادو

الهجوم: فابيو ميريت – أركاديوش ميليك

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – سيرخيو راموس – ماركينيوس – خوان برنات

الوسط: ماركو فيراتي – فابيان رويز – فيتينيا – كارلوس سولير

الهجوم: ليونيل ميسي – كيليان مبابي

ويتصدر سان جيرمان الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن بنفيكا.

بينما يحتل يوفنتوس المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن مكابي حيفا، في المركز المؤهل للدوري الأوروبي.