دوري الأبطال – ريال مدريد يكتسح سيلتيك بخماسية.. ولايبزيج يدمر شاختار برباعية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد وسيلتيك

اكتسح ريال مدريد منافسه سيلتيك بخمسة أهداف لهدف ليحتفل بتأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بتصدر مجموعته.

واستضاف ريال مدريد منافسه سيلتيك في ملعبه سانتياجو برنابيو اليوم الأربعاء في سادس جولات المسابقة والأخيرة ضمن دور المجموعات.

افتتح لوكا مودريتش أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة.

وأضاف رودريجو الهدف الثاني للوس بلانكوس من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 21.

وأهدر جوسيب يورانوفيتش ركلة جزاء حصل عليها سيلتيك في الدقيقة 35 بعدما تصدى لها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 51.

وعقب 10 دقائق سجل فينيسيوس جونيور الهدف الرابع للفريق الملكي.

وأتم فيديريكو فالفيردي خماسية ريال مدريد في الدقيقة 71.

فيما جاء هدف سيلتيك الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة حرة سجلها جوتا.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت اكتسح لايبزيج مضيفه شاختار دونتسيك برباعية دون رد.

افتتح كريستوفر نكونكو أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة.

وأضاف أندري سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وسجل دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة 63.

وأتم داني أولمو رباعية لايبزيج بهدف في الدقيقة 68.

بتلك النتائج أنهى ريال مدريد المجموعة السادسة متصدرا لها بـ13 نقطة يليه لايبزيج بـ12 نقطة وتأهلا سويا لدور الـ16.

فيما انتقل شاختار إلى الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث بست نقاط.

وودع سيلتيك المسابقات الأوروبية بعدما حل رابعا بنقطتين.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي من قبل ريال مدريد وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بداعي لمسة يد على موريتيز جينز حولها مودريتش بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لريال مدريد.

واصل ريال مدريد ضغطه ومن لمسة يد أخرى تأكدت منها تقنية الفيديو على ماتيو أورايلي حولها رودريجو بنجاح ليعلن عن تقدم فريقه بهدفين دون رد.

وكاد فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الثالث لكن تسديدته مرت أعلى المرمى بقليل.

وحصل سيلتيك على ركلة جزاء في الدقيقة 34 بداعي عرقلة فيرلاند ميندي لأحد لاعبيه ولكن تسديدته جوسيب يورانوفيتش تصدى لها تيبو كورتوا.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرا، في الدقيقة 51 استغل أسينسيو كرة زاحفة حولها بتسديدة قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للفريق الملكي.

وما هي إلا 10 دقائق فقط إلا ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدفا رابعا لريال مدريد بعد تسديدته من داخل منطقة الجزاء إثر عرضية زاحفة من فالفيردي.

هدأت المباراة بعد ذلك ولكن في الدقيقة 71 أطلق فالفيردي تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الخامس لريال مدريد.

وفي الدقيقة 84 حول جوتا لاعب سيلتيك الكرة من ركلة حرة بتسديدة جميلة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وكاد كريم بنزيمة يسجل هدفا سادسا لكن تسديدته تصدى لها المدافع.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف لهدف.

ريال مدريد سيلتيك دوري أبطال أوروبا
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