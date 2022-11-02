علي فوزي رجل مباراة إنبي ضد الزمالك

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

علي فوزي رجل مباراة إنبي ضد الزمالك

حصد علي فوزي لاعب إنبي جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في اللقاء المقدم من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وخطف إنبي تعادلا قاتلا أمام الزمالك بهدف لكل منهما في مسابقة الدوري.

ورفع إنبي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر من أربع مباريات، أما الزمالك فحصد 7 نقاط في أول ثلاث جولات.

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ويستعرض لكم FilGoal.com أرقام علي فوزي في المباراة:

لعب: 90 دقيقة

إجمالي تسديدات: 3

تمريرات صحيحة: 33 من 47 بنسبة 70%

صناعة فرص: 1

لمس الكرة: 77

مراوغات ناجحة: 1 من 2 بنسبة 50%

عرضيات صحيحة: 3 من 7 بنسبة 43%

تدخلات ناجحة: 1 من 1 بنسبة 100%

تغطية صحيحة: 5

تشتيت بالرأس: 1

صراعات أرضية: 1 من 1 بنسبة 100%

صراعات هوائية: 2 من 4 بنسبة 50%

الدوري المصري إنبي الزمالك علي فوزي
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