علي فوزي رجل مباراة إنبي ضد الزمالك
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:34
كتب : FilGoal
حصد علي فوزي لاعب إنبي جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في اللقاء المقدم من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.
علي فوزي
النادي : إنبـي
وخطف إنبي تعادلا قاتلا أمام الزمالك بهدف لكل منهما في مسابقة الدوري.
ورفع إنبي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر من أربع مباريات، أما الزمالك فحصد 7 نقاط في أول ثلاث جولات.
ويستعرض لكم FilGoal.com أرقام علي فوزي في المباراة:
لعب: 90 دقيقة
إجمالي تسديدات: 3
تمريرات صحيحة: 33 من 47 بنسبة 70%
صناعة فرص: 1
لمس الكرة: 77
مراوغات ناجحة: 1 من 2 بنسبة 50%
عرضيات صحيحة: 3 من 7 بنسبة 43%
تدخلات ناجحة: 1 من 1 بنسبة 100%
تغطية صحيحة: 5
تشتيت بالرأس: 1
صراعات أرضية: 1 من 1 بنسبة 100%
صراعات هوائية: 2 من 4 بنسبة 50%
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