تشكيل تشيلسي - عودة كوليبالي أمام دينامو زغرب.. وزكريا أساسي

يعود كاليدو كوليبالي إلى دفاع تشيلسي مجددا عند مواجهة دينامو زغرب في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

كما يتواجد إدوارد ميندي في مركز حراسة المرمى، ويلعب دينيس زكريا بشكل أساسي.

وحسم تشيلسي تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إذ يتواجد في الصدارة بـ 10 نقاط.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - تريفوه شالوباه- كاليدو كوليبالي - بين تشيلويل

الوسط: ماسون ماونت - دينيس زكريا - جورجينو - رحيم سترلينج

الهجوم: كاي هافيرتز- بيير أوباميانج

وكان تشيلسي قد حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ البلوز بداية سيئة في دوري أبطال أوروبا إذ خسر مباراة وتعادل أخرى.