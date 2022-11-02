يتبقى فيوتشر فقط.. الزمالك يتلقى الهدف الأول في الدوري

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:10

كتب : FilGoal

إنبي

تلقى الزمالك أول هدف في شباكه خلال مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023.

وتعادل الزمالك مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وسجل أحمد خليل "كالوشا" هدف التعادل لنادي إنبي والأول في شباك الزمالك خلال الموسم الحالي من الدوري.

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وكان الأهلي قد تلقى الهدف الأول في المسابقة ذاتها خلال الفوز على الداخلية بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثالثة.

وسجل فانوم ألفريد هدف الداخلية في الدقيقة 13 بعد متابعة لكرة مرتدة من يد محمد الشناوي حارس الأحمر.

وبات فريق فيوتشر الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي أهداف خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري حتى الآن.

الزمالك الدوري المصري الأهلي
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