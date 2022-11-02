بعد غياب 3 مباريات.. زيزو يستعيد مساهماته التهديفية بقميص الزمالك

عاد أحمد سيد "زيزو" للمساهمة تهديفيا بقميص الزمالك بعد توقفه في آخر 3 مباريات بجميع المسابقات.

وسجل زيزو أمام إنبي هدف تقدم الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وافتتح زيزو سجله التهديفي للموسم الجاري في الدوري المصري بهدفه في شباك إنبي من ركلة جزاء.

وغاب زيزو عن المساهمات التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة في مواجهتي سموحة وسيراميكا كليوباترا بأول جولتين بالمسابقة.

كما تواجد في خسارة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

































































































































ووصل زيزو الموسم الحالي إلى 6 أهداف وصناعة 2 بعدما تألق من قبل في مواجهاتي إيليكت سبورت التشادي وفلامبو دو سنتر البوروندي في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا.

واستمر زيزو لـ 18 مباراة على التوالي مساهما بالأهداف في الدوري أو الكأس أو إفريقيا بين الموسم الماضي والجاري، قبل التوقف خلال آخر 3 مباريات.

وكان زيزو قدم 41 مساهمة منذ بداية الموسم الماضي بواقع 24 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة منذ بداية الموسم الماضي مع الزمالك في 40 مباراة.

يذكر أن زيزو تصدر ترتيب هدافي الدوري الموسم الماضي والأكثر إرسالا للتمريرات الحاسمة.