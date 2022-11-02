مؤتمر كولر: لا يوجد اختلاف في مركز حسام حسن.. وسبب إهدار الأهداف

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

مارسيل كولر

لا يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اختلاف في مركز حسام حسن الذي شارك أمام الداخلية.

وشارك حسام حسن كبديل في فوز الأهلي على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال كولر عن تغيير مركز حسام حسن: "الجناح مركز هجومي أيضا وأريد الاستفادة من جميع اللاعبين في مراكز مختلفة".

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وتابع "أتعمد إشراك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة ليكون لدينا لاعبون بمواصفات خاصة في خط الهجوم تحديدا".

وبالسؤال عن الإصابات أوضح "أمر سيء وجود إصابات خاصة إذا تواجدت عمليات جراحية تحتاج إلى أربعة أسابيع".

أما عن كريم فؤاد "الأهلي يمتلك لاعبا رائعا مثل كريم فؤاد سجل وصنع وكان أبرز نجوم اللقاء".

وسجل كريم فؤاد هدفين وصنع هدفا وساهم في آخر ضمن فوز الأهلي برباعية.

وأضاف كولر "الإصابات أمر يزعج أي مدير فني ولكن نسعى دائما للتعامل مع الموقف".

وبالحديث عن تكرار إهدار الفرص شدد "إهدار الأهداف سببه أكثر من عامل مثل جودة اللاعبين".

واختتم كولر تصريحاته "نجحنا اليوم في ترجمة الفرص بتسجيل أربعة أهداف وسنعمل على علاج الأمر خلال فترة التوقف المقبلة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري عقب مرور ثلاث جولات.

وخاض الأهلي تحت قيادة كولر ست مباريات وفاز بهم جميعا ونجح في تسجيل 12 هدفا بينما استقبل هدفا واحدا.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري الجمعة الماضية بالفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

وتألق كريم فؤاد تحت قيادة كولر إذ ساهم في خمسة أهداف بتسجيل ثلاثة وصناعة اثنين آخرين.

الدوري المصري الأهلي مارسيل كولر
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