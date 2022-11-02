حسام البدري يقرر الرحيل عن تدريب وفاق سطيف

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 19:01

كتب : بسام أبوبكر

حسام البدري

قرر حسام البدري الرحيل عن تدريب فريق وفاق سطيف الجزائري.

وتولى البدري تدريب سطيف بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب منتخب مصر.

واستقر البدري على الرحيل عن تدريب وفاق سطيف عقب الانتهاء من الجولتين المقبلتين بالدوري الجزائري.

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وقال البدري في مؤتمر صحفي: "الأزمة المالية تصاعدت وفشلت محاولات الإدارة في توفير السيولة المالية لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية ما دفعهم للامتناع عن حضور التدريبات".

وأوضح "حاولت جاهدا التعامل مع الظروف وتحمل الكثير من الصعائب من أجل الجماهير ولكني وصلت إلى مرحلة يصعب خلالها تحقيق أي عمل إيجابي في ظل حالة عدم الاستقرار المالي".

واختتم" سعدت بدعم ومساندة الجماهير خلال الفترة التي توليت خلالها المسؤولية وأتمنى للنادي خلا الفترة المقبلة".

وقاد البدري فريق وفاق سطيف خلال 8 مباريات بمسابقة الدوري فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر مرتين.

حسام البدري وفاق سطيف
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