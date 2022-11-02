ومن غيره؟ كريم فؤاد رجل مباراة الداخلية والأهلي

حصد كريم فؤاد جائزة رجل مباراة الداخلية والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الداخلية بنتيجة 4-1 في اللقاء على استاد السويس الجديد.

وتألق كريم فؤاد في اللقاء بقوة مساهما في صناعة هدف وتسجيل هدفين كما سجل هدفا ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وشارك كريم فؤاد أساسيا حتى الدقيقة 79 وعوضه شادي حسين.

وسدد كريم فؤاد 5 مرات وصنع 4 فرص خلال 79 دقيقة، سجل منها ثنائية وصنع 1.

وجاءت 4 تسديدات بين القائمين والعارضة.

وأكمل 4 مراوغات ناجحة من أصل 4 بنسبة نجاح 80%.

فقد الاستحواذ على الكرة مرة واحدة.

استعاد الكرة 3 مرات من الخصم، وفاز بـ 8 صراعات ثنائية من أصل 14.

وبذلك وصل كريم فؤاد للهدف رقم 3 طوال مسيرته مع الأندية التي بدأت مع النجوم ثم إنبي وبعده الأهلي. وجميعهم بالقميص الأحمر.

وفي الموسم الحالي أصبح كريم فؤاد أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في الاهداف، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وسجل فؤاد ضد الزمالك في السوبر المصري وهدفين ضد الداخلية، كما صنع ضد الإسماعيلي وأيضا في لقاء اليوم.