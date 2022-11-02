ومن غيره؟ كريم فؤاد رجل مباراة الداخلية والأهلي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي ضد الداخلية

حصد كريم فؤاد جائزة رجل مباراة الداخلية والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الداخلية بنتيجة 4-1 في اللقاء على استاد السويس الجديد.

وتألق كريم فؤاد في اللقاء بقوة مساهما في صناعة هدف وتسجيل هدفين كما سجل هدفا ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

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وشارك كريم فؤاد أساسيا حتى الدقيقة 79 وعوضه شادي حسين.

وسدد كريم فؤاد 5 مرات وصنع 4 فرص خلال 79 دقيقة، سجل منها ثنائية وصنع 1.

وجاءت 4 تسديدات بين القائمين والعارضة.

وأكمل 4 مراوغات ناجحة من أصل 4 بنسبة نجاح 80%.

فقد الاستحواذ على الكرة مرة واحدة.

استعاد الكرة 3 مرات من الخصم، وفاز بـ 8 صراعات ثنائية من أصل 14.

وبذلك وصل كريم فؤاد للهدف رقم 3 طوال مسيرته مع الأندية التي بدأت مع النجوم ثم إنبي وبعده الأهلي. وجميعهم بالقميص الأحمر.

وفي الموسم الحالي أصبح كريم فؤاد أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في الاهداف، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وسجل فؤاد ضد الزمالك في السوبر المصري وهدفين ضد الداخلية، كما صنع ضد الإسماعيلي وأيضا في لقاء اليوم.

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