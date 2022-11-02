انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (1) الزمالك.. تعادل

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

تسديدة مصطفى شلبي على مرمى إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري والتي تقام على استاد المقاولون العرب.

ويحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد تلقي خسارتين وتعادل.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط من أول جولتين.

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انتهت

ق 84: جووول التعاااادل.. أحمد كالوشا يسجل برأسية قوية في شباك عواد

ق 74: عبد الله جمعة وزكريا الوردي يشاركان بدلا من روقا وسيد عبد الله.

ق 66: شيكابالا يشارك بدلا من مصطفى شلبي

ق 63: عمرو السيسي يتدخل في الوقت المناسب أمام تسديدة علي فوزي

ق 58: مشاركة الزناري بدلا من عبد الغني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول أووول.. زيزو يسجل هدف الزمالك من ركلة جزاء

ق 42: ركلة جزاء للزمالك عقب عرقلة مصطفى شلبي

ق 24: رأسية من مصطفى شلبي تمر بجوار القائم لمرمى إنبي

ق 23: محاولات بيضاء غير مكتملة

ق 11: تسديدة قوية من عمر جابر تمر أعلى من العارضة.

ق 8: عرضية متقنة من عمر جابر ومتابعة من أحمد سيد زيزو لكن كرته تجاور المرمى

ق 5: إصابة حمزة المثلوثي ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

بداية اللقاء

الزمالك إنبي الدوري المصري
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