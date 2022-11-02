مؤتمر مورينيو: طموح لاعبي روما عدم الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مجددا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 18:34

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - مدرب روما

جوزيه مورينيو روما الدوري الأوروبي
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