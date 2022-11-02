الأكثر مشاركة في الأهداف مع الأهلي.. كريم فؤاد يسجل للمرة الثالثة في مسيرته الكروية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 18:19

كتب : عمرو عبد المنعم

كريم فؤاد - الأهلي ضد الداخلية

الأكثر مشاركة في الأهداف مع الأهلي.. كريم فؤاد يسجل للمرة الثانية والثالثة في مسيرته

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

سجل كريم فؤاد لاعب الأهلي ثاني وثالث الأهداف خلال مسيرته الكروية مع الأندية في شباك الداخلية.

ويلعب الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

أخبار متعلقة:
يتبقى الزمالك وفيوتشر.. الأهلي يتلقى الهدف الأول مع كولر بهدفه في الداخلية.. محمد شريف يسجل لأول مرة في الدوري منذ 133 يوما

وأضاف كريم فؤاد هدف الأهلي الثالث في المباراة، وللمرة الثانية على التوالي يسجل كريم فؤاد بعدما هز شباك الزمالك في مباراة السوبر المصري.

وبعدها سجل الهدف الرابع للأهلي والثاني له في المباراة.

وبذلك وصل كريم فؤاد للهدف رقم 3 طوال مسيرته مع الأندية التي بدأت مع النجوم ثم إنبي وبعده الأهلي. وجميعهم بالقميص الأحمر.

وفي الموسم الحالي أصبح كريم فؤاد أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في الاهداف، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وصنع كريم فؤاد هدف الأهلي الأول في المباراة الذي سجله محمد شريف، وصنع أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري.

كريم فؤاد الدوري المصري الداخلية الأهلي
نرشح لكم
الكونفدرالية - بيراميدز يخسر من نيجيليك بهدف ذهابا كريم فؤاد يكشف ما قاله له كولر عقب هدفيه في الداخلية مؤتمر كولر: لا يوجد اختلاف في مركز حسام حسن.. وسبب إهدار الأهداف مباراة لن ينساها كريم فؤاد.. الأهلي يهزم الداخلية برباعية ومن غيره؟ كريم فؤاد رجل مباراة الداخلية والأهلي مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (1) الزمالك.. جووول أووول تشكيل إنبي - تغيير وحيد أمام الزمالك.. وكابو وترواري في الهجوم تشكيل الزمالك - شلبي أساسي لأول مرة.. وعمر جابر ظهير أيسر أمام إنبي
أخر الأخبار
الكونفدرالية - بيراميدز يخسر من نيجيليك بهدف ذهابا 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
كريم فؤاد يكشف ما قاله له كولر عقب هدفيه في الداخلية 11 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري الأبطال – ريال مدريد (0) - (0) سيلتيك.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كولر: لا يوجد اختلاف في مركز حسام حسن.. وسبب إهدار الأهداف 15 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - الحسم في القاهرة.. بريميرو دي أجوستو يخطف تعادلا قاتلا أمام فيوتشر 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسام البدري يقرر الرحيل عن تدريب وفاق سطيف 44 دقيقة | الوطن العربي
مباراة لن ينساها كريم فؤاد.. الأهلي يهزم الداخلية برباعية 50 دقيقة | الكرة المصرية
ومن غيره؟ كريم فؤاد رجل مباراة الداخلية والأهلي 50 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس