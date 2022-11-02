الأكثر مشاركة في الأهداف مع الأهلي.. كريم فؤاد يسجل للمرة الثالثة في مسيرته الكروية

الأكثر مشاركة في الأهداف مع الأهلي.. كريم فؤاد يسجل للمرة الثانية والثالثة في مسيرته

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

سجل كريم فؤاد لاعب الأهلي ثاني وثالث الأهداف خلال مسيرته الكروية مع الأندية في شباك الداخلية.

ويلعب الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

وأضاف كريم فؤاد هدف الأهلي الثالث في المباراة، وللمرة الثانية على التوالي يسجل كريم فؤاد بعدما هز شباك الزمالك في مباراة السوبر المصري.

وبعدها سجل الهدف الرابع للأهلي والثاني له في المباراة.

وبذلك وصل كريم فؤاد للهدف رقم 3 طوال مسيرته مع الأندية التي بدأت مع النجوم ثم إنبي وبعده الأهلي. وجميعهم بالقميص الأحمر.

وفي الموسم الحالي أصبح كريم فؤاد أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في الاهداف، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وصنع كريم فؤاد هدف الأهلي الأول في المباراة الذي سجله محمد شريف، وصنع أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري.