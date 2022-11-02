الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعتي القاهرة والصعيد عقب نهاية الجولة الرابعة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 18:17

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

واصل القناة تصدره لجدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على زد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الرابعة من مجموعتي القاهرة والصعيد في الدرجة الثانية.

فيما تصدر الجونة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 10 نقاط بفارق نقطة لافيينا صاحب المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - المنصورة تواصل تصدر مجموعة بحري.. وتعادلات بالجملة بعد نهاية الجولة الرابعة الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الرابعة الدرجة الثانية – أحمد عبد الغني سابع المدربين الراحلين الدرجة الثانية - القناة يواصل تصدر مجموعة القاهرة.. والجونة منفردا على رأس مجموعة الصعيد

وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

وجاء الترتيب لمجموعتي الصعيد والقاهرة:

No description available.

No description available.

الدرجة الثانية الصعيد القاهرة
نرشح لكم
الدرجة الثانية – حسن موسى مدربا لـ بايونيرز خلفا لمحمد عبد الله بتروجت ينفي رحيل هيثم شعبان الدرجة الثانية - القناة يواصل تصدر مجموعة القاهرة.. والجونة منفردا على رأس مجموعة الصعيد الدرجة الثانية – أحمد عبد الغني سابع المدربين الراحلين الدرجة الثالثة - وائل القباني مديرا فنيا لفريق HFC الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الرابعة الدرجة الثانية - المنصورة تواصل تصدر مجموعة بحري.. وتعادلات بالجملة بعد نهاية الجولة الرابعة الدرجة الثانية – الرابع.. فؤاد سلامة يخلف نادر السيد في تدريب مركز شباب طامية
أخر الأخبار
الكونفدرالية - تعرف على موعد وحكام مباراة بيراميدز ونيجيليك في إياب دور الـ16 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
اختبر معلوماتك - عن تاريخ تونس في كأس العالم 31 دقيقة | قطر 2022
مباشر - مؤتمر فيتوريا عقب إعلان قائمة منتخب مصر لشهر نوفمبر 36 دقيقة | منتخب مصر
يوم مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا.. الكشف عن موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر 50 دقيقة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ منتخب ألمانيا في كأس العالم جيدا ساعة | قطر 2022
محمد يوسف مديرا فنيا لـ طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – حسن موسى مدربا لـ بايونيرز خلفا لمحمد عبد الله ساعة | الدرجة الثانية
قائمة المنتخب – زيكو وعبد المجيد يتواجدان لأول مرة.. وعودة جمعة وعواد وغياب كريم فؤاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي