الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعتي القاهرة والصعيد عقب نهاية الجولة الرابعة
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 18:17
كتب : رضا السنباطي
واصل القناة تصدره لجدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على زد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الرابعة من مجموعتي القاهرة والصعيد في الدرجة الثانية.
فيما تصدر الجونة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 10 نقاط بفارق نقطة لافيينا صاحب المركز الثاني.
وجاءت نتائج المباريات كالآتي:
وجاء الترتيب لمجموعتي الصعيد والقاهرة:
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